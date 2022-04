Basket

Basket - NBA : Gregg Popovich a trouvé le prochain Tim Duncan !

Publié le 4 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison, Dejounte Murray s’est muté en leader auprès de ses coéquipiers. A ce sujet Gregg Popovich, son entraineur, semble même voir en lui un peu de Tim Duncan.

Actuellement 10èmes de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs peuvent se réjouir de l’évolution de Dejounte Murray. En effet, le meneur semble être passé dans une autre dimension cette saison, lui qui tourne à 21,2 points ; 8,4 rebonds et 9,3 passes décisives par matchs. Cependant, s’il est le leader statistique de son équipe, le joueur de 25 ans semble également posséder un grand leadership. Pour son entraineur Gregg Popovich, le meneur lui rappelle, sur ce point, l’une des plus grandes légendes de l'histoire de la NBA, Tim Duncan.

« Il est patient avec eux, un peu comme Timmy était patient avec les gars »