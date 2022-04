Basket - NBA

Basket - NBA : LeBron James se fait fracasser !

Publié le 5 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Légende du basket américain, Kareem Abdul-Jabbar s'en est pris à LeBron James avant de s'excuser et de revenir sur ses propos.

Aux Etats-Unis, LeBron James est plus qu'un simple joueur de basket. Le natif d'Akron dans l'Ohio est devenu une voix qui compte, dans une société américaine de plus en plus déchirée. Après le décès de George Floyd en 2020, LeBron James n'avait pas hésité à exprimer sa colère et à interpeller Donald Trump, alors président des Etats-Unis. Mais ses prises de position ne font pas l'unanimité notamment auprès de Kareem Abdul-Jabbar, légende de la NBA.

« Il y a des choses dont il devrait avoir honte »