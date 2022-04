Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert pourrait rejoindre une nouvelle franchise !

Publié le 2 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

S’il est toujours resté aux Utah Jazz depuis son arrivée en NBA, Rudy Gobert susciterait le fort intérêt des Dallas Mavericks.

Arrivé en NBA en 2013, Rudy Gobert est toujours resté fidèle à sa franchise. En effet, The Stifle Tower dispute actuellement sa 9ème saison avec les Utah Jazz, et pourrait prochainement quitter Salt Lake City. Les échecs à répétition des siens en Playoffs devraient entrainer des changements au sein de l’équipe, et le Français pourrait être rendu disponible dans les prochains mois. Si le triple meilleur défenseur de l’année apporterait de la stabilité dans bien des franchises, une en particulier se montrerait très agressive pour recruter Gobert.

« Les Mavs seront agressifs pour l’avoir »