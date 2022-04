Basket

Basket - NBA : L’inquiétude règne en coulisses pour James Harden !

Publié le 1 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il n’arrive pas encore à montrer toute l’étendue de son talent avec les Philadelphia 76ers, James Harden susciterait déjà de l’inquiétude au sein de la franchise.

Après seulement une année passée aux Brooklyn Nets, James Harden a finalement rejoint les Philadelphia 76ers lors de la trade deadline. Désireux d’enfin remporter un titre de champion NBA, The Beard a décidé de rejoindre Joel Embiid pour former un duo monstrueux sur le papier. Seulement, tout ne se passe pas comme l’espérait le meneur. En effet, depuis son arrivée l’Américain, habitué des moyennes incroyables, ne tourne qu’à 22,7 points par matchs et n’a pas encore réussi à dépasser les 30 unités sur une rencontre, ce qui semblait auparavant être une formalité pour lui. Si Harden n’arrive pas à se montrer aussi décisif qu’il le devrait, chez les Sixers certains commencerait déjà à s’inquiéter à son sujet, notamment en raison de son énorme contrat.

« Au bout d’un moment, ça va devenir un mauvais contrat »