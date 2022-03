Basket

Basket - NBA : Joel Embiid lance un avertissement à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 31 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Un an après, Joel Embiid ne semble pas oublier que Giannis Antetokounmpo s’est assis sur le logo des Philadelphia 76ers, et veut se venger en Playoffs.

Discret sur et en dehors des parquets de NBA, Giannis Antetokounmpo n’a pas l’air d’être un adepte du trash-talking. Pourtant le 18 mars 2021, lors de la victoire des Milwaukee Bucks face aux Philadelphia 76ers (105-109), le Greek Freak s’est permis de piquer ses adversaires du soir. En effet, lors de la prolongation, ce dernier a inscrit un panier très important, permettant aux siens de compter 7 points d’avance à une petite minute de la fin. Après que Doc Rivers, le coach des Sixers , ait décidé de prendre un temps mort, le Grec s'est assis sur le logo de la franchise pennsylvanienne, un geste que Joel Embiid compte bien lui faire regretter en Playoffs.

« Je dois lui rendre la monnaie de sa pièce en playoffs »