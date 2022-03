Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Kevin Durant sur les basketteurs français !

Publié le 25 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

En revenant sur son trashtalk envers Evan Fournier, Kevin Durant a avoué ne pas aimer les basketteurs français à cause des Jeux Olympiques.

Lors de la dernière opposition entre les New York Knicks et les Brooklyn Nets, Kevin Durant n’a pas été tendre avec Evan Fournier. En effet, en plus d’avoir inscrit 53 points, l’Américain n’a pas hésité à provoquer le Français, en lui faisant comprendre qu’il était trop petit après avoir marqué un panier face à lui. Si tout cela semble n’être que du simple trashtalk entre deux athlètes de haut niveau, Durantula aurait finalement une réelle haine des basketteurs tricolores lorsqu’il les croise sur les parquets, et tout cela à cause des Jeux Olympiques.

« Je n’aime aucun d’entre eux, c’est tout »