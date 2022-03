Basket

Basket - NBA : La grosse sortie de Kevin Durant sur son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

S’il semble être épanoui aux Brooklyn Nets, Kevin Durant veut continuer à évoluer avec ce groupe, avec qui il pense pouvoir remporter un titre de champion NBA.

Cela ne fait aucun doute, Kevin Durant est l’un des meilleurs basketteurs à avoir foulé les parquets de NBA. Deux fois champion, deux fois MVP des finales et une fois MVP de saison régulière, l’ailier possède un très beau CV. Arrivé aux Brooklyn Nets en 2019 dans l’espoir de remporter une nouvelle bague, l’Américain n’est pas aidé par les blessures. Alors qu’il n’a pas pu disputer le moindre match lors de sa première saison, The Slim Reaper a régulièrement été gêné par des pépins physiques, remettant en cause les chances de titres de la franchise. S’il est actuellement épargné, le numéro 7 veut continuer son aventure à Brooklyn et pense pouvoir conduire cette équipe à un premier sacre, et ce, dans un futur très proche.

« Je veux continuer à jouer, avoir ce groupe ensemble aussi longtemps que possible »