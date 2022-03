Basket

Basket - NBA : Le message de Stephen Curry pour Marcus Smart après sa blessure !

Publié le 21 mars 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 17h38

Blessé à la suite d’un contact avec Marcus Smart, Stephen Curry pense que le joueur des Boston Celtics ne voulait pas lui faire mal.

En difficulté lors des deux dernières saisons, les Golden State Warriors affichent désormais un meilleur visage. Actuellement 3èmes de la conférence Ouest derrière les Phoenix Suns et les Memphis Grizzlies, les Dubs devront cependant se passer de leur leader pour la fin de saison. En effet, lors de la rencontre face aux Boston Celtics, Stephen Curry s’est blessé au pied après un contact avec Marcus Smart. Cependant, alors que le meneur de 34 ans ne devrait pas revenir avant les Playoffs, celui-ci pense que tout cela n’était pas intentionnel.

« Je ne pense pas que c’était malveillant ou quelque chose de mal intentionné »