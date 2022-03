Basket

Basket - NBA : Ben Simmons bientôt de retour ?

Publié le 18 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2022 à 14h36

Alors que Ben Simmons n’a toujours pas joué depuis son arrivée aux Brooklyn Nets, celui-ci pourrait bien être de retour avant la post-saison.

Arrivé aux Brooklyn Nets lors de la Trade Deadline, Ben Simmons n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot de sa nouvelle franchise, en raison d’une grosse douleur au dos. Alors que James Harden est parti aux Philadelphia 76ers et que Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer à domicile, l’aide de l’Australien serait bien apprécié du côté de Kevin Durant. Si le meneur ne reviendra pas immédiatement, celui-ci pourrait cependant bien jouer les derniers matchs de saison régulière.

« Les Nets espèrent que Simmons pourra jouer quelques matchs avant le début du play-in »