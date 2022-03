Basket

Basket - NBA : LeBron James pousse un coup de gueule pour Kyrie Irving !

Publié le 13 mars 2022 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 23h37

Alors que Kyrie Irving ne peut pas disputer de matchs à domicile en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, LeBron James a tenu à réagir à cette situation.

Cette saison, Kyrie Irving est contraint de manquer de nombreux matchs en raison de sa non-vaccination. Avec les mesures sanitaires actuelles, le meneur des Brooklyn Nets a le droit d’assister à une rencontre de son équipe à domicile en étant dans la salle, mais celui-ci n’a pas le droit de jouer. Présent pour la victoire des siens face aux New-York Knicks, Uncle Drew n’a, une nouvelle fois, pas pu disputer la moindre minute, une situation que beaucoup ne comprennent pas.

La situation de Kyrie Irving n’a aucun sens selon LeBron James