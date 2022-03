Basket

Basket - NBA : Terrible nouvelle pour les Nets concernant le retour de Ben Simmons !

Publié le 15 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Cet hiver, Ben Simmons a quitté en de très mauvais termes les Philadelphia 76ers pour rejoindre les Brooklyn Nets. Cependant, son retour sur les parquets de NBA pourrait être retardé à la saison prochaine en raison de problèmes de dos.

Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, Ben Simmons n’est plus apparu sur un parquet de NBA. Ne se sentant pas soutenu par les Philadelphia 76ers lorsqu’une pluie de critiques s’est abattue sur lui, le meneur de jeu australien a refusé de porter le maillot de son équipe, n’hésitant pas à forcer son départ et à prétexter des problèmes liés à la santé mentale pour éviter de jouer. Ainsi, cet hiver, les 76ers se sont séparés de Ben Simmons dans un échange comprenant James Harden. Désormais chez les Brooklyn Nets, le joueur de 25 ans serait davantage apte à jouer. Cependant, son retour sur les parquets pourrait être retardé en raison de problèmes de dos.

« Il est possible de l'imaginer revenir pour les playoffs, mais il est probable qu'on ne le revoit pas »