Basket - NBA : Joel Embiid affiche une grande satisfaction !

Publié le 21 mars 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 19h41

Alors que de nombreux joueurs non-américains font actuellement partie des meilleurs basketteurs à évoluer en NBA, cela rend heureux Joel Embiid.

Si les meilleurs basketteurs à avoir foulé les parquets de NBA viennent en grande majorité des États-Unis, la tendance commence à évoluer depuis quelques années. Certaines légendes comme Hakeem Olajuwon, Yao Ming ou encore Dirk Nowitzki ont fait partie des premiers joueurs non-américains à devenir les leaders de leur franchise, mais ce phénomène est de plus en plus récurrent. Depuis trois ans, le titre de MVP a notamment été décerné deux fois au Grec Giannis Antetokounmpo, et une fois au Serbe Nikola Jokic. Alors que la lutte pour le trophée Maurice Podoloff se joue actuellement entre ces deux derniers et le Camerounais Joel Embiid, celui-ci se réjouit de cette internationalisation de la NBA.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit un basketteur américain qui soit le meilleur »