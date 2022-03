Basket

Basket - NBA : Joel Embiid se défend concernant le cas Ben Simmons !

Publié le 18 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Suite à l'élimination des Philadelphia 76ers lors des playoffs de la saison dernière, Ben Simmons a vu une énorme vague de critiques s'abattre sur lui. Néanmoins, Joel Embiid pense ne rien avoir dit de mal concernant son coéquipier de l'époque.

Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, la situation de Ben Simmons était devenue critique chez les Philadelphia 76ers. Refusant de porter à nouveau le maillot de la franchise suite à la vague de critique qui s’est abattue sur lui, le meneur de jeu australien a prétexté des problèmes liés à la santé mentale pour ne pas revenir sur les parquets. Les fans de la franchise n’ont pas été très tendre avec le joueur de 25 ans avant son départ pour les Brooklyn Nets. Joel Embiid y était également allé de son petit mot suite à l’élimination contre les Atlanta Hawks. Mais le pivot des Philadelphia 76ers ne pense pas avoir dit quelque chose de mal contre son désormais ancien coéquipier.

« Je n’ai pas eu l’impression de blesser quelqu’un »