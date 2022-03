Basket

Basket - NBA : Evan Fournier répond à ses détracteurs !

Publié le 18 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Souvent critiqué en raison de ses prestations jugées moyennes, Evan Fournier avoue se servir de ces messages pour devenir plus fort.

Après une excellente saison 2020-2021 où ils ont terminé à la 4ème place de la conférence Est, les New-York Knicks ne confirment pas. Avec un bilan de 29 victoires pour 40 défaites, les hommes de Tom Thibodeau n’y arrivent plus, et pointent à la 12ème place du classement. Recrue phare de l’été 2021, Evan Fournier est régulièrement critiqué par les supporters. Avec des statistiques moyennes de 14,4 points ; 2,7 rebonds et 1,9 passes décisives par matchs, le Français est en dessous de ses standards habituels alors qu’il est pourtant un titulaire.

« Cela me donne encore plus de motivation pour devenir meilleur »