Basket - JO : Evan Fournier en remet une couche sur Paris 2024 !

Publié le 16 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Très agacé par la décision de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Evan Fournier est de nouveau monté au créneau sur son compte Twitter.

La décision commence à faire du bruit… Les matchs de basket aux Jeux Olympiques, qui devaient se dérouler à l’AccorHotel Arena de Paris, ont été délocalisés. Seule la phase finale aura lieu à Bercy, le reste prendra place dans une salle annexe, beaucoup plus petite, située Porte de Versailles. En lieu et place du basket, on retrouvera le badminton pour une simple et bonne raison : la hauteur de plafond est idéale à l’AccorHotel Arena. Déjà très remonté ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe , Evan Fournier en a remis une couche sur son compte Twitter .

« On ne peut pas laisser passer ça !!! Je crois rêver! »