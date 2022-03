Basket

Basket - NBA : Irving, vaccin… La déclaration forte de Kevin Durant !

Publié le 22 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

Non vacciné, Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer les matchs à domicile en raison des restrictions new-yorkaises. Kevin Durant s’est confié sur ce sujet chaud.

La situation ne s’arrange toujours pas pour Kyrie Irving… Malgré la disparition de certaines restrictions, le meneur des Nets est toujours privé de rencontres à domicile. Ce qui n’arrange pas sa franchise qui a grandement besoin de lui dans la course aux playoffs. Pour le moment, l’équipe de Steve Nash continue de faire sans lui et mise sur un grand Kevin Durant. Interrogé sur la situation et le choix de son coéquipier et ami, KD a été franc.

«Nous comprenons qu’il peut affecter le résultat de certains matchs de basket»