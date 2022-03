Basket

Basket - NBA : La sortie forte de Joël Embiid sur ses moments de doute...

Publié le 30 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

En lice pour être élu MVP de cette saison de NBA, Joël Embiid n’a pas traversé que des bons moments dans sa carrière. Le pivot camerounais est revenu avec émotion sur la perte de son petit frère en 2014.

A 28 ans, Joël Embiid est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Le chemin parcouru par le Camerounais a été long et semé d’embuches mais il est parvenu à son objectif : jouer en NBA. Ce qui était encore très rare pour des Africains il y a quelques années. En lice pour être élu MVP de la saison régulière, le pivot des Sixers n’a pas eu que des hauts dans sa vie, notamment sur le plan personnel.

«Les gens ne comprennent pas le côté humain de tout ça»