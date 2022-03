Basket

Basket - NBA : MVP, LeBron James… L’énorme annonce du coach des Lakers !

Publié le 26 mars 2022 à 16h35 par Th.B.

Témoignant de la saison XXL au niveau des statistiques de LeBron James, Frank Vogel estime que King James est sans contestation possible le MVP de la saison régulière.

Head coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel voit à chacune des sorties de LeBron James sur un parquet de NBA la magie opérée par celui qui est surnommé King James et ce, du haut de ses 37 ans. Affichant des statistiques folles cette saison avec les Angelinos , malgré les mauvais résultats de la franchise californienne, LeBron James ne fait pas partie des favoris pour remporter le titre de MVP de la saison régulière contrairement à Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan ou encore Ja Morant. De quoi faire enrager coach Vogel.

« Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un a fait une meilleure saison que LeBron James cette année »