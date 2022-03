Basket

Basket - NBA : Et si Michael Jordan avait joué en 2022 ?

Publié le 25 mars 2022 à 21h35 par P.L.

Michael Jordan a dominé la NBA avec les Chicago Bulls à son époque. Mais pour Jason Williams, l'ancien arrière n'aurait pu s'imposer aussi facilement en jouant en 2022.

À son époque, Michael Jordan a entièrement dominé la NBA. Avec les Chicago Bulls, l’ancien arrière a été sacré champion à six reprises entre 1991 et 1998. MJ était une énorme menace sur les parquets de la ligue américaine pour toutes les franchises. Les performances de Michael Jordan étaient telles qu’il est aujourd’hui considéré par de nombreux fans de basket comme le GOAT de la NBA. Mais pour Jason Williams, tout n’aurait pas été si simple pour l’ancien des Chicago Bulls s’il avait joué en 2022.

« Ce serait un All-Star, assurément, mais pas le Michael Jordan que l'on connait »