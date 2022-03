Basket

Basket - NBA : Coronavirus, vaccin... Coup de tonnerre pour Kyrie Irving !

Publié le 24 mars 2022 à 23h35 par P.L.

Après avoir été privé du Barclays Center depuis le début de saison, Kyrie Irving va pouvoir de nouveau jouer à domicile avec les Brooklyn Nets. Le maire de New-York vient de lever l'obligation vaccinal pour les sportifs professionnels.

Depuis le début de la saison, Kyrie Irving est interdit de jouer domicile avec les Brooklyn Nets. Refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, et ne respectant pas les règles mises en places par la ville de New-York, le meneur de jeu de 30 ans a été contraint de voir ses coéquipiers jouer sans lui au Barclays Center. Adam Silver, patron de la NBA, n’avait d’ailleurs pas manqué de réagir à cela il y a quelques semaines : « Je pense que cette règle est injuste. Car on dit aux athlètes de l’extérieur qu’ils peuvent venir à New York sans être vaccinés alors que ceux de New York sont obligés. C’est pareil pour les artistes d’ailleurs. Ce n’est pas juste. » Mais cette époque est désormais révolue.

Kyrie Irving peut de nouveau jouer à domicile avec les Nets