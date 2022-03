Basket

Basket - NBA : Damian Lillard monte au créneau pour Russell Westbrook !

Publié le 29 mars 2022 à 16h35 par P.L.

Ciblé par les critiques depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est tout de même soutenu par de nombreux joueurs en NBA. Même Damian Lillard est venu défendre le meneur de jeu de 33 ans devant la presse.

Depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est régulièrement la cible des supporters de la franchise. Ces derniers ne considèrent pas les performances du meneur de jeu comme satisfaisantes au vu du standing du joueur de 33 ans. Mais malgré tout, Russell Westbrook arrive à trouver du soutien au sein de la NBA. Même Damian Lillard, qui ne porte pas spécialement l’ancien du Thunder d’Oklahoma City dans son coeur, est venu le défendre devant la presse.

« La carrière et l’héritage de Westbrook sont indéniables »