Basket - NBA : Rudy Gobert se fait fracasser !

Publié le 1 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Récompensé à trois reprises par le titre de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert n’aurait pas dû recevoir ce trophée en raison de son manque de polyvalence, selon Marcus Smart.

Cela n’est plus un secret, Rudy Gobert est l’un des meilleurs défenseurs à avoir foulé les parquets de NBA. En effet, le Français fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant remporté minimum 3 fois le titre de défenseur de l’année, avec Dwight Howard, Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Cependant, si son talent sur cet aspect du jeu ne semble plus à démontrer, le pivot des Utah Jazz a déjà été ciblé par de nombreuses critiques. Si Draymond Green ne manque jamais une occasion de fracasser Rudy Gobert, c’est désormais Marcus Smart qui s’est exprimé sur son manque de polyvalence.

« Je n’ai rien contre Rudy Gobert, mais il ne peut pas défendre sur tous les joueurs »