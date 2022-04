Basket

Basket - NBA : Kevin Durant affiche d'énormes ambitions !

Publié le 1 avril 2022 à 21h35 par P.L.

Aux Brooklyn Nets depuis 2019, Kevin Durant nourrit toujours l'ambition de remporter un titre avec la franchise. D'ailleurs, le joueur garderait toujours cet objectif dans un coin de sa tête alors qu'il est désormais plus confiant concernant ses capacités.

À 33 ans, Kevin Durant est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Véritable menace sur le parquet depuis le début de sa carrière, l’ailier qui peut aussi jouer ailier fort n’a pourtant remporté que deux titres dans la ligue (en 2017 et 2018 avec les Golden State Warriors). En 2019, KD a rejoint les Brooklyn Nets pour essayer de faire renouer la franchise avec le succès. Mais malgré son association avec Kyrie Irving, puis James Harden, Kevin Durant n’y est pas parvenu pour le moment. Néanmoins, l’ancien du Thunder d’Oklahoma City, aujourd’hui confiant grâce à son expérience, a toujours cet objectif dans un coin de sa tête.

« Gagner un titre, ce serait génial. Ce serait incroyable »