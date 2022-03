Basket

Basket - NBA : L’avenir d’Anthony Davis d'ores et déjà acté ?

Publié le 27 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Malgré la saison très décevante des Los Angeles Lakers, Anthony Davis ne devrait pas quitter la franchise selon le journaliste Jake Fischer.

Champions NBA en 2020, les Los Angeles Lakers traversent une saison très compliquée. Alors qu’ils possèdent sur le papier un trio monstrueux composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Angelinos n’y arrivent pas, et figurent à la 9ème place du classement de la conférence Ouest, avec un bilan de 31 victoires pour 42 défaites. Alors que Davis est régulièrement blessé cette saison, certaines rumeurs de trade ont commencé à émerger ces derniers temps. Cependant, selon le journaliste Jake Fischer, le numéro 3 devrait bel et bien rester chez les Lakers, qui comptent toujours sur son association avec le Chosen One .

« Je serais choqué de voir leur association se terminer pendant cette intersaison »