Basket - NBA : Russell Westbrook reçoit un énorme message de Kareem Abdul-Jabbar !

Publié le 3 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Souvent pointé du doigt en raison de ses mauvaises prestations, Russell Westbrook ne semble pas accepter les critiques des supporters des Los Angeles Lakers, ce que regrette Kareem Abdul-Jabbar.

Entre Russell Westbrook et les supporters des Los Angeles Lakers, ce n’est pas l’amour fou. Venu former un big three monstrueux sur le papier avec LeBron James et Anthony Davis, le meneur n’arrive pas à s’épanouir chez les Angelinos . En effet, l’Américain réalise une saison bien en deçà de ses standards habituels, avec seulement 18,2 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives par match. Régulièrement critiqué pour ses performances, le joueur de 33 ans ne semble pas accepter ces remarques, et préfère les ignorer comme il l’a laissé comprendre après la défaite face aux New Orleans Pelicans : « Je ne fais pas attention à ce public, pour être honnête » . Cependant, selon Kareem Abdul-Jabbar, cela n’est pas la bonne solution.

« Westbrook doit apprendre à s’épanouir sous cette lumière éclatante »