Basket

Basket - NBA : L’énorme aveu de Joel Embiid sur Ben Simmons !

Publié le 1 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que l’histoire entre les Philadelphia 76ers et Ben Simmons ne s’est pas terminée de la meilleure des manières, Joel Embiid pense les supporters ont prit l’Australien en grippe à cause de son adresse au tir.

Alors que Ben Simmons avait pourtant été drafté à la première position par les Philadelphia 76ers en 2016, son aventure au sein de la franchise pennsylvanienne ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. En effet, lors de l’élimination des Sixers face aux Hawks d’Atlanta lors de la dernière campagne de Playoffs, le meneur a été grandement critiqué en raison de son adresse au tir. Suite à cela, l’Australien n’a plus foulé les parquets, et a désormais rejoint les Brooklyn Nets. Pour Joel Embiid, cela ne fait aucun doute, la non-progression de son ex-coéquipier au shoot est la raison de ce divorce avec les fans.

« Ils n'ont pas vu de changement et c'est ce qui a agacé les gens »