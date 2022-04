Basket

Basket - NBA : Paul Pierce s’enflamme totalement pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 1 avril 2022 à 14h35 par La rédaction

Alors que Giannis Antetokounmpo a livré une prestation de très haut niveau face aux Brooklyn Nets, Paul Pierce pense qu’il devrait être élu MVP ainsi que DPOY.

Cela ne fait aucun doute, Giannis Antetokounmpo fait partie des meilleurs joueurs actuels en NBA. Le Grec, hauteur d’une incroyable saison, semble en très grande forme lui sort tout juste de deux énormes performances. En effet, en seulement deux jours, le numéro 34 des Milwaukee Bucks a totalisé 40 points, 14 rebonds et 6 passes décisives dans une victoire face aux Philadelphia 76ers, puis 44 points, 14 rebonds et 6 passes décisives, cette fois-ci face aux Brooklyn Nets. S’il est régulièrement cité dans les favoris pour le titre de défenseur de l’année, le Greek Freak est souvent placé derrière Joel Embiid et Nikola Jokic dans la course au MVP. Pourtant, pour Paul Pierce cela ne fait aucun doute, Antetokounmpo doit remporter les deux trophées.

« C’est le meilleur joueur de la NBA »