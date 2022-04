Basket

Basket - NBA : Klay Thompson s’enflamme après sa grosse performance !

Publié le 3 avril 2022 à 14h35 par La rédaction

Auteur de 36 points face au Jazz, Klay Thompson a montré à tout le monde qu’il était de retour. Après la rencontre, le numéro 11 des Warriors était ravi de sa performance.

Est-ce la renaissance de Klay Thompson ? Après avoir manqué les deux dernières saisons à cause des blessures, l'arrière des Warriors a fait son grand retour sur les parquets en janvier. Un come-back satisfaisant mais encore loin du meilleur Klay Thompson. Ce qui s’explique fort logiquement par sa grosse convalescence. Cependant, les fans des Warriors sont impatients et réclamaient du grand Klay. Ils l’ont eu face au Jazz. Sans Draymond Green et Stephen Curry, Klay Thompson a guidé les siens vers la victoire en inscrivant 36 points. Une excellente nouvelle pour les Warriors juste avant le début des playoffs.

«Quand je vis des soirées comme celle-ci, c’est pour moi une source de motivation incroyable»