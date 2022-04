Basket

Avec Bpifrance, le Caen Basket Calvados dessine la société de demain

Publié le 1 avril 2022 à 19h26 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 20h25

A Caen, Bpifrance réunit ses deux communautés, les Excellence et les Meneurs, pour un événement dédié à l’emploi des jeunes et la valorisation des compétences. L’occasion pour le Caen Basket Calvados de mettre son projet de formation pour les années à venir.

« Dessiner la société de demain, regards croisés des 18-25 ans et des dirigeants de PME-ETI ». C’est l’intitulé de l’étude de Bpifrance Le Lab, dernière du nom. Un support de réflexion et de perspectives d’une grande richesse qui a permis à la banque publique d’investissement de réunir les acteurs du territoire normand ce 1er avril. Autour de Patrice Bégay, Directeur exécutif de la Communication et de Bpifrance Excellence, une table ronde composée de chefs d’entreprises, acteurs de l’enseignement, des jeunes, des institutionnels et du Caen Basket Calvados, incontournable écurie de Nationale 1. « La formation est un vrai sujet pour le CBC , développe Thierry Godfroy, directeur général du club normand. On veut clairement construire autour car elle incarne l’avenir et un vrai levier de progression pour le club. Nous sommes en train de mettre en place un partenariat avec un établissement scolaire de Caen. Une section basket à l’intérieur de cet établissement qui dispose d’un gymnase et d’une capacité d’hébergement pour nos jeunes provenant des autres départements limitrophes. 95% des élèves sortent avec le Bac, c’est une vraie belle opportunité pédagogique qui s’offre à nous. Aujourd’hui, nos équipes de jeunes sont performantes. Nos U15 sont excellents en championnat national, nos U18 aussi progressent très bien. Mais on finit par les perdre car nous n’avons pas de structure pour les former et leur proposer un suivi pédagogique. Ce partenariat va ouvrir de belles portes. Et le fait d’avoir une nouvelle salle permettra d’utiliser l’ancienne, à temps complet, pour tous nos jeunes. Un super outil, un vrai plus ».

Patrice Bégay : « Rétablir le dialogue entre les jeunes et le monde de l’entreprise »