Basket - NBA : Anthony Davis se confie sur sa relation avec LeBron James !

Publié le 11 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Après la saison fiasco des Lakers, Anthony Davis a fait un bilan de son association avec LeBron James qui n’a absolument pas fonctionné cette année.

Si l’association entre LeBron James et Anthony Davis avait brillé en 2020 lorsque les Lakers sont allés battre le Heat pour rafler le titre de champion NBA, cela n’a pas été le cas cette saison. Déjà parce que le second cité a connu trop de blessures mais aussi parce que AD n’a pas su se mettre au même niveau que LeBron James, trop esseulé dans cette équipe. Les Lakers ont du temps pour préparer la saison prochaine et Anthony Davis en a conscience.

«On veut se remettre en selle et revenir à ce pedigree de champion»