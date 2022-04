Basket

Basket - NBA : L’annonce des Lakers sur l’avenir de LeBron James !

Publié le 9 avril 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que LeBron James se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière, Frank Vogel estime toutefois que la star des Lakers a encore un peu de temps devant elle avant de raccrocher.

On ne reverra donc pas LeBron James sur les parquets pour cette fin de saison. Alors que les Lakers n’ont plus aucune chance de se qualifier pour les playoffs, le King va se reposer dès maintenant pour revenir plus fort la saison prochaine. Mais le poids des années commence à se faire ressentir pour LeBron James. A 37 ans, le natif d’Akron est toujours aussi impressionnant, mais les pépins commencent à s’accumuler. Le début de la fin pour celui qui est dans les débats pour le titre de GOAT ?

« Ce n’est clairement pas maintenant »