Basket - NBA : LeBron James vivement pointé du doigt chez les Lakers ?

Publié le 7 avril 2022 à 15h35 par T.M.

Alors que les Lakers cherchent à expliquer les raisons du fiasco de cette saison, LeBron James ferait notamment partie des coupables. Explications.

La chute est vertigineuse pour les Lakers de LeBron James. Après le titre de champion il y a deux saisons, la franchise de Los Angeles enchaine les échecs. Et cette fois, cela est plus grave que jamais puisque les joueurs de Frank Vogel n’ont même pas réussi à valider leur ticket pour les playoffs. Il n’y a donc plus rien à jouer pour les Lakers qui se cherchent maintenant des excuses pour justifier leurs résultats.

La faute à LeBron James ?