Basket - NBA : Anthony Davis affiche sa frustration sur la saison des Lakers !

Publié le 4 avril 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 17h39

Alors que les Los Angeles Lakers ont de moins en moins de chances de réussir à se qualifier pour le play-in tournament, Anthony Davis fait le bilan de cette saison.

Malgré un effectif de qualité sur le papier, les Los Angeles Lakers traversent une saison délicate. En effet, les Angelinos pointent actuellement à la 11ème place du classement de la conférence Ouest, et restent sur 6 défaites consécutives. Vaincus par les Denver Nuggets, les hommes de Frank Vogel s’éloignent un peu plus des places qualificatives pour le play-in tournament, et les chances de voir LeBron James et ses coéquipiers en post-saison s’amenuisent. De retour après une longue blessure, Anthony Davis se demande où la franchise se situerait actuellement sans toutes les indisponibilités dont elle a été victime cette saison.

« Nous n’avons pas eu notre chance de pouvoir développer notre plein potentiel »