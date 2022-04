Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo dévoile ses grosses ambitions !

Publié le 15 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Champion NBA la saison dernière avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo n’est pas rassasié et compte bien aller glaner d’autres titres.

Un titre, et ensuite ? Après avoir raflé sa première bague de champion NBA la saison dernière, Giannis Antetokounmpo ne compte pas s’arrêter là. Même si les Bucks ne sont pas les grands favoris, cela reste l’une des équipes à battre en raison de leur statut. Giannis Antetokounmpo en est conscient. Avant de débuter les playoffs, le Greek Freak a dressé ses ambitions.

«Maintenant, va gagner une deuxième ou une troisième fois»