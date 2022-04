Basket

Basket - NBA : Le message lourd de sens d’Antetokounmpo sur le titre de MVP !

Publié le 9 avril 2022 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’il fait partie des discussions pour l’annuel titre de MVP de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo a clairement fait savoir qu’il ne prêtait absolument pas attention à tout ce bruit.

Franchise player des Milwaukee Bucks et MVP des saisons régulières en 2019 et en 2020, Giannis Antetokounmpo a son mot à dire pour reprendre son dû que Nikola Jokic lui avait chipé la saison dernière. Cependant, et ce, malgré ses prestations avec les Bucks, Antetokounmpo refuse de se laisser entraîner dans ces débats stériles et dans la course aux statistiques.

« Je ne parle pas de MVP, je m'en fous »