Basket

Basket - NBA : La punchline de Gobert sur le titre de défenseur de l'année !

Publié le 8 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 18h39

S’il ne semble pas favori pour remporter une quatrième fois le titre de meilleur défenseur de l'année, Rudy Gobert pense que son nom devrait être tout en haut de la liste, sans aucun débat.

Rudy Gobert est à n’en pas douter l’un des meilleurs défenseurs en NBA. En effet, le Français a remporté trois fois le titre de meilleur défenseur de la saison, et vise un quatrième sacre, qui le mettrait alors à égalité avec Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Cependant, cette saison, le pivot des Utah Jazz ne part pas favori pour empocher une nouvelle statuette, et son nom est évoqué derrière ceux de Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart ou encore Mikal Bridges. Régulièrement critiqué par ses concurrents, la Stiffle Tower a tenu à répondre, et pense qu’il ne devrait même pas y avoir de débat concernant la course au DPOY.

Rudy Gobert pense qu’il devrait être favori