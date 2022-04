Basket

Basket - NBA : Westbrook, LeBron… Les stars des Lakers dézinguées en interne !

Publié le 7 avril 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2022 à 21h38

Au terme d’une saison très décevante de la part des Los Angeles Lakers, certains responsables sont désignés en interne, notamment Russell Westbrook et LeBron James.

Les Los Angeles Lakers traversent une saison terrible. S’ils faisaient initialement partie des favoris au titre de champion, les hommes de Frank Vogel n’ont pas su répondre aux attentes, et pointent actuellement à la 11ème place du classement de la conférence Ouest. Alors qu’il ne reste plus que 3 matchs à jouer, LeBron James et ses coéquipiers ne pourront pas repasser devant les San Antonio Spurs, et ne participeront donc pas à la post-saison. En interne, certains membres de la franchise sont pointés du doigt, et si le directeur général des Angelinos aura une dernière chance pour redresser la barre, les stars de l’effectif sont également considérées comme responsables.

Westbrook et LeBron sont considérés comme responsables