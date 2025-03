«Le meilleur du monde» est annoncé au PSG, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire sur la pelouse de Liverpool. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a salué, une nouvelle fois, l'incroyable travail réalisé par Luis Enrique. Et selon Jérôme Rothen, le coach espagnol mérite ces louanges.

Luis Enrique pouvait sauter de joie. Le PSG vient d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire européenne en battant Liverpool à Anfield. Une victoire obtenue au terme d’une irrespirable séance de tirs au but. C’est un Nasser Al-Khelaïfi heureux et soulagé qui s’est présenté devant les micros en zone mixte. Une nouvelle fois, le président du PSG a loué les qualités de Luis Enrique, dont l’équipe est montée en puissance tout au long de la saison.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Luis Enrique

« La meilleure équipe d’Europe ? On est loin de ça, il faut être humbles aussi. On a de jeunes joueurs, on construit quelque chose pour le futur. Je le disais avant, même pendant la phase de ligue quand on a perdu des matchs. On a le meilleur coach au monde, avec des joueurs très forts techniquement » a confié Al-Khelaïfi mardi soir.

« Le PSG n’a pas eu un entraîneur aussi fort depuis pas mal d’années »

Même discours du côté de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien membre du PSG a salué le visage de ce groupe, façonné par Luis Enrique qui a fait preuve de patience. « C’est un travail d’ensemble. Ce qui m’a plus dans cette prestation, c’est que c’est dans la continuité de ce que veut Luis Enrique. On a vu une équipe soudée, ensemble, qui court beaucoup. Il y a des erreurs, mais beaucoup moins, car les individualités sont de plus en plus fortes. Ils comprennent ce que veut Luis Enrique. Le PSG n’a pas eu un entraîneur aussi fort depuis pas mal d’années. C’est parfait ce qu’il fait depuis le début de la saison » a déclaré Rothen.