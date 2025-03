PSG : Daniel Riolo a trouvé mieux que Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'excellente saison réalisée par Luis Enrique, Daniel Riolo aurait bien vu un autre coach sur le banc du PSG. En effet, le journaliste assure que Thiago Motta, malgré ses difficultés à la Juventus, aurait parfaitement sa place à Paris. D'ailleurs, l'ancien milieu de terrain serait sur le départ du côté de la Vieille Dame.

Durant l'été 2023, le PSG n'avait pas hésité à choisir Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. L'autre option semblait mener à Thiago Motta, mais l'ancien joueur du club avait moins d'expérience, et son parcours sur le banc de la Juventus confirme que le PSG a fait le bon choix. Pourtant, ce n'est pas totalement l'avis de Daniel Riolo, persuadé que l'ex-milieu de terrain est prêt pour s'asseoir sur le banc parisien, malgré la récente prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2027.

Thiago Motta au PSG, Riolo valide

« Si je pensais que Thiago Motta était prêt pour le PSG ? Mais je le pense, il n’y a aucune raison qu’il ne le soit pas. La Juve ? Ce n’est pas la même équipe, le même contexte. (…) Quand au début, tu as le choix entre les deux, entre un mec qui haïssait le PSG, qui a fait la remontada, et un mec issu du club qui a géré les joueurs et qui était un ancien joueur, moi je préfère lui », estime le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

«Il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas prêt pour le PSG»

Et d'ailleurs, alors que l'avenir de Thiago Motta à la Juventus est clairement menacé, Daniel Riolo révèle que la poste menant à Roberto De Zerbi est bien active : « Attention ! Ça c’est vrai qu’en Italie, certains clubs, donc effectivement la Juve et Milan, regardent De Zerbi. Ça c’est certain, après est-ce que lui a envie d’aller en Italie après tout ce qu’il a dit sur son arrivée à l’OM et la façon dont il a l’air d’être bien, sa découverte du Vélodrome, ça serait complètement fou ».