PSG : Un phénomène a signé, il va bluffer tout le monde !

Numéro 7 dans le dos, Khvicha Kvaratskhelia réalise de très bons débuts sous le maillot du PSG. Arrivé cet hiver en provenance de Naples, le Géorgien s’est rapidement adapté aux consignes de Luis Enrique. Ancien partenaire de « Kvara » à Naples André Frank Zambo Anguissa estime néanmoins que le joueur de 24 ans est loin d’avoir atteint son meilleur niveau sur ses dernières apparitions.

« Je me sens bien ici, mon adaptation a été bonne, tout le monde m’a aidé. Je sens que je peux faire mieux, c’est pour ça que je travaille beaucoup pour montrer aux gens que je peux être de plus en plus performant. Quand on joue au PSG, la position n’importe pas. Peu importe où on me demande de jouer, je m’en fiche un peu. Le plus important, c’est d’aimer jouer au football et de gagner. » Présent ce lundi en conférence de presse, Khvicha Kvaratskhelia a affirmé se sentir très bien au sein de cette formation du PSG.

Kvaratskhelia, des débuts réussis au PSG

Très en jambes, le phénomène géorgien a bluffé tout le monde face à Liverpool mercredi dernier en proposant une prestation quasi-parfaite. Si son but en première période aura été refusé pour un bout de talon hors-jeu, le numéro 7 du PSG a prouvé qu’il faudrait clairement compter sur lui lors des prochaines années à Paris. Et pourtant, ce dernier n’est même pas encore à 100 % selon son ancien coéquipier André Frank Zambo-Anguissa.

« Il en surprendra plus d'un »

« C'est une technique de frappes que je vois très peu, confie le Camerounais à propos du but du joueur de 24 ans face à Liverpool. C'est beau. Il la prend quasiment cou-de-pied, mais il arrive à l'enrouler pour lui donner de l'effet. Ça lui donne encore plus de puissance Sur ce que j'ai vu, il n'est pas encore totalement le Khvitcha que je connais. Mais quand il le sera, il en surprendra plus d'un... », a ainsi lâché le milieu de terrain de Naples auprès de l’Equipe ce mardi.