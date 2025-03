PSG : «J'ai beaucoup souffert», sa rencontre avec Dembélé l'a traumatisé

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé martyrise les défenses adverses grâce à ses grandes qualités de dribbleur. Ancien pensionnaire du PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Maxwell a également subi la loi de l'international français, lorsque ce dernier évoluait du côté du Stade Rennais.

Lancé dans le grand bain par le Stade Rennais lors de la saison 2015-2016, Ousmane Dembélé s'est montré impitoyable avec ses premiers adversaires en Ligue 1. Doté d'une très grande qualité de dribbleur, l'international français martyrise les défenses depuis ses débuts en professionnel.

PSG : Dembélé a martyrisé Maxwell

Arrivé au PSG en janvier 2012, Maxwell a pris sa retraite à Paris lors de l'été 2017. Près de huit années plus tard, l'ancien latéral gauche brésilien n'a pas oublié ses face-à-face avec Ousmane Dembélé, loin de là.

«Il a toujours été indiscutable»

« Vous avez joué contre Ousmane Dembélé à ses débuts. Quel regard portez-vous sur son évolution ? J'ai beaucoup souffert contre lui (rires). Son talent est indiscutable, il a toujours été indiscutable. La seule question avec Ousmane, c'était de savoir s'il pouvait maintenir ce niveau sur 60, 65 matches par saison. Et la réponse, il est en train de la donner. Il est régulier, il est exceptionnel à tous les matches. Et surtout, il est complet. Ses différences dans le un-contre-un, c'est exceptionnel. Et il marque en plus... Barcola, lui, Doué, ils font rêver les supporters du PSG... », a confié Maxwell, actuel directeur du développement de l'UEFA lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Reste à savoir si Ousmane Dembélé sera un poison pour la défense de Liverpool ce mardi soir. Pour rappel, le PSG se déplace sur la pelouse d'Anfield pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'étant incliné au Parc des Princes mercredi dernier (0-1).