Basket - NBA : Le départ de Russell Westbrook se précise !

Publié le 8 avril 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 21h43

Alors que Russell Westbrook pourrait déjà quitter les Los Angeles Lakers cet été, les Charlotte Hornets seraient prêts à tenter de l’attirer, et un gros échange serait déjà en préparation.

Après seulement une année passée aux Los Angeles Lakers, Russell Westbrook ne semble déjà plus en odeur de sainteté. En effet, l’Américain réalise une saison bien en deçà de ce à quoi il était habitué, lui qui tourne à 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives par matchs. Alors que les Angelinos ne participeront pas à la post-saison, du mouvement devrait avoir lieu au sein de la franchise, et le meneur de 33 ans pourrait être poussé vers la sortie. Si son aventure chez les pourpres et or ne s’est pas bien passé, Brodie garde tout de même une belle côte en NBA. Michael Jordan serait notamment prêt à l’attirer dans son équipe, et deux autres joueurs seraient concernés par ce trade.

Westbrook au coeur d'un échange à Charlotte ?