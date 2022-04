Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Giannis Antetokounmpo sur Luka Doncic !

Publié le 6 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Battu récemment par les Mavericks de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo s’est enflammé pour le Slovène, expliquant qu’il était déjà « l’un des meilleurs joueurs all-time ».

Après avoir raflé la saison dernière son premier titre de champion NBA, Giannis Antetoukounmpo a assuré sa place dans le classement des meilleurs joueurs de l’histoire. A 27 ans, le Grec continue d’épater, lui qui a déjà remporté deux fois le titre de MVP. Mais la relève est solide, Luka Doncic en est la preuve. Lors du dernier affrontement entre les Bucks et les Mavericks, le Slovène a offert un récital, inscrivant 32 points pour 15 offrandes. De quoi récolter les compliments de Giannis Antetokounmpo.

«C’est l’un des meilleurs joueurs all-time»