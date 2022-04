Basket

Basket : La mise au point de Gobert pour l’Euro avec les Bleus !

Publié le 14 avril 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que Nicolas Batum a déjà annoncé qu’il renoncé à l’Euro avec les Bleus, Rudy Gobert ne sait pas encore quel sera son choix.

Du 1er au 18 septembre, l’Euro de basket se tiendra. Et pour l’équipe de France, il faudra notamment faire sans certains cadres. En effet, Nicolas Batum a déjà annoncé qu’il ne serait pas présent pour cet événement. Cela sera aussi le cas de Nando de Colo. Une liste qui pourrait d’ailleurs s’allonger dans les prochaines semaines. D’autres stars pourraient donc faire défaut aux Bleus pour l’Euro. Du côté de Rudy Gobert, cela est toujours flou.

« On verra comment je serai »