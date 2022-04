Basket

Basket - NBA : Le terrible aveu de Kevin Durant après la nouvelle défaite des Nets…

Publié le 24 avril 2022 à 12h35 par La rédaction

Encore battus par les Celtics, les Nets sont proches de l’élimination. Après la rencontre, Kevin Durant a reconnu sa mauvaise passe et a assumé ses responsabilités.

Les playoffs tournent au fiasco pour les Nets. Opposés aux Celtics au premier tour, les hommes de Steve Nash sont menés 3-0. Trois défaites qui s’expliquent en grande partie par la mauvaise passe de Kevin Durant, méconnaissable depuis le début de la série. La comparaison avec Jayson Tatum, encore auteur de 39 points lors du Game 3 , fait mal pour KD . Après la défaite des siens, Kevin Durant a pris ses responsabilités.

«Je réfléchis trop dans cette série»