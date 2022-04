Basket

Basket - NBA : Durant se prononce sur le retour de Kyrie Irving à Boston !

Publié le 20 avril 2022 à 13h35 par T.M.

Alors que les fans des Celtics n’ont toujours pas pardonné à Kyrie Irving son départ, Kevin Durant a évoqué l’accueil houleux reçu par son coéquipier chez les Nets.

En 2019, Kyrie Irving faisait le choix de quitter Boston et les Celtics pour rejoindre les Brooklyn Nets. Un départ qui n’est clairement pas passé auprès des fans de la franchise du Massachusetts. Irving a d’ailleurs encore pu le voir lors du Game 1 du premier tour des playoffs. Alors que les Celtics sont opposés aux Nets, l’accueil a été chaud pour le meneur de jeu de Brooklyn.

« Cela montre que les gens se soucient de nous »