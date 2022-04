Basket

Basket - NBA : Joel Embiid répond aux critiques !

Publié le 19 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Alors que Nick Nurse avait poussé un retentissant coup de gueule sur les fautes obtenues par Joel Embiid, le pivot lui a répondu en face à face, comme il l’explique à ESPN.

Joel Embiid est bien l’un des joueurs les plus dominants de toute la NBA. S’il affiche une très grosse moyenne de 30,6 points par match, le pivot des Philadelphia 76ers score beaucoup grâce aux lancers francs. Cette saison, ce dernier en a obtenu 11,8 par rencontres. Effectivement, arrêter un joueur de 2,13m pour près de 130kg peut paraître compliqué, et ses adversaires sont régulièrement contraints à la faute. Cependant, selon Nick Nurse, le Camerounais en profite et joue dangereusement, sans pour autant être sanctionné. Après le 1er match des Playoffs, le coach des Toronto Raptors avait poussé un coup de gueule sur cette situation : « Embiid est simplement sur le terrain pour blesser des gars. Les arbitres lui accordent un traitement spécial et ruinent les rencontres en ignorant tout ce que lui et Harden font de mal, hormis si c’est flagrant » . Auteur de 31 points à 12/14 aux lancers franc dans la seconde opposition, le principal intéressé a tenu à lui répondre.

« Je lui ai dit, avec respect, d’arrêter de se plaindre, de pleurnicher sur l’arbitrage »