Basket - NBA : Un trade déjà refusé pour Westbrook ?

Publié le 18 avril 2022 à 12h35 par La rédaction

Auteur d’une saison compliquée avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook pourrait prochainement être échangé, mais ce ne sera pas avec Gordon Hayward.

Après seulement une saison disputée avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook pourrait d’ores et déjà dire au revoir à la franchise californienne. Avec des moyennes de 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives, le meneur a réalisé une campagne bien en deçà de ses standards habituels, et ne semble plus en odeur de sainteté chez les Angelinos . En effet, les pourpres et or ne participent pas aux Playoffs, et l’Américain est tenu en partie pour responsable de ce fiasco. Alors que de nombreux supporters demandent le trade du MVP 2017, une option aurait été refusée par les Lakers.

Les Lakers ne sont pas intéressés par Gordon Hayward