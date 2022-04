Basket

Basket - NBA : Snobé par ses coéquipiers, Rudy Gobert répond !

Publié le 17 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Si le Jazz a remporté le match 1 face à Dallas, la rencontre de Rudy Gobert a été très compliquée. Le Français s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet après le match.

Pour le Jazz, les playoffs commencent très bien. Opposée aux Mavericks, privés de Luka Doncic, la franchise de Salt Lake City s’est imposée lors du match 1 (99-93). Très bon défensivement comme à son habitude, Rudy Gobert a en revanche vécu un match beaucoup plus compliqué d’un point de vue offensif. En 35 minutes, le Français a inscrit seulement 5 points, mais avec un 0 sur 1 au tir. Gobert a ainsi été snobé par ses coéquipiers en attaque ce qui n’a échappé à personne, mais le pivot français a tenu à relativiser cela.

Le « sacrifice » de Gobert