Basket - NBA : Stephen Curry lâche une nouvelle réponse à LeBron James !

Publié le 15 avril 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que LeBron James avait expliqué qu’il aimerait jouer avec Stephen Curry, la star des Warriors a de nouveau évoqué le sujet.

Tous les deux natifs d’Akron, LeBron James et Stephen Curry brillent aujourd’hui en NBA. Et si l’un évolue aux Lakers et l’autre aux Warriors, le King n’avait pas caché son désir d’évoluer avec le meneur de Golden State. « Avec qui voudrais-je jouer ? Dans le basket d'aujourd'hui, Steph Curry. Steph Curry est celui avec qui je veux jouer, c'est sûr. Dans le basket d'aujourd'hui. Pourquoi Steph ? J'aime tout chez ce gars. Un tueur », avait alors expliqué LeBron James à propos de Curry.

« Il faut être réaliste »